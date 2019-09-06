Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar yapıldı

ANKARA (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın klasman maçlarında M ve N gruplarındaki ilk karşılaşmalar oynandı. Turnuvanın 7. günündeki klasman maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle: M Grubu Nijerya-Fildişi Sahili: 83-66 Çin-Güney Kore: 77-73

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Nijerya 4 2 2 349 308 6 2. Çin 4 2 2 282 279 6 3. Fildişi Sahili 4 0 4 255 320 4 4. Güney Kore 4 0 4 281 367 4

N Grubu Angola-İran: 62-71

Tunus-Filipinler: 86-67

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Tunus 4 2 2 291 302 6 2. İran 4 1 3 284 297 5 3. Angola 4 1 3 266 349 5 4. Filipinler 4 0 4 277 404 4

- Yarının programı Yarınki klasman maçları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:

O Grubu

10.30 Yeni Zelanda-Japonya

14.30 Türkiye-Karadağ

P Grubu

11.00 Kanada-Ürdün

15.00 Almanya-Senegal

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