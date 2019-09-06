Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
- I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, çeyrek finale yükselmeyi garantiledi06 Eylül 2019 Cuma 18:25
ANKARA (AA) - Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın ikinci turunda I ve J gruplarındaki ilk maçlar oynandı.
I Grubu'nda Arjantin ve Polonya, J Grubu'nda ise Sırbistan ve İspanya, turnuvada çıktıkları 4. maçtan da galip ayrıldı. Böylece dört takım da ikinci tur gruplarındaki son karşılaşmalar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.
I Grubu'nda Rusya ve Venezuela, J Grubu'nda da İtalya ve Porto Riko, çeyrek final şansını kaybetti.
Turnuvanın 7. günündeki ikinci tur maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
I Grubu
Polonya-Rusya: 79-74
Arjantin-Venezuela: 87-67
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Arjantin
|4
|4
|0
|345
|278
|8
|2.
|Polonya
|4
|4
|0
|318
|282
|8
|3.
|Rusya
|4
|2
|2
|304
|298
|6
|4.
|Venezuela
|4
|2
|2
|295
|297
|6
J Grubu
Sırbistan-Porto Riko: 90-47
İspanya-İtalya: 67-60
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Sırbistan
|4
|4
|0
|413
|250
|8
|2.
|İspanya
|4
|4
|0
|314
|250
|8
|3.
|İtalya
|4
|2
|2
|337
|282
|6
|4.
|Porto Riko
|4
|2
|2
|260
|308
|6
- Yarının programı
Yarınki ikinci tur karşılaşmaları şu saatlerde (TSİ) başlayacak:
K Grubu
11.30 Brezilya-Çekya
15.30 ABD-Yunanistan
L Grubu
11.00 Avustralya-Dominik Cumhuriyeti
15.00 Fransa-Litvanya
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