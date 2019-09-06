Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası Sırbistan: 90 - Porto Riko: 47



Salon: Wuhan Spor Merkezi Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya) Sırbistan: Bircevic 12, Lucic 4, Bogdanovic 5, Jovic 2, Marjanovic 16, Bjelica 18, Guduric 10, Jokic 14, Micic, Milutinov, Raduljica 4, Simonovic 5 Porto Riko: Huertas 11, Browne 2, Diaz 2, Franklin, Balkman 4, Brady 2, Clavell 7, Clemente, Collier 8, Mojica 2, Pineiro 6, Rodriguez 3 1. Periyot: 23-14 Devre: 49-26 3. Periyot: 71-39

İSTANBUL (AA) - Çin düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. Tur J Grubu'nda Sırbistan, Porto Riko'yu 43 sayı farkla 90-47 yendi. İlk turda 3 maçını da kazanan Sırbistan, 4. galibiyetini alarak çeyrek finale çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. İlk gruptan 1 yenilgisi olan Porto Riko ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.



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