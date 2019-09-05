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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

- Türkiye: 76 - Çekya: 91- E Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, olimpiyat elemeleri için klasman maçlarına çıkacak

05 Eylül 2019 Perşembe 13:58
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası


Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Lizzka (Polonya)

Türkiye: Wilbekin 5, Melih Mahmutoğlu 14, Cedi Osman 24, Ersan İlyasova 6, Semih Erden 8, Furkan Korkmaz 16, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 1, Metecan Birsen 2, Buğrahan Tuncer

Çekya: Satoransky 11, Hruban 18, Bohacik 15, Kriz 2, Balvin 17, Auda 16, Pumprla 2, Peterka 2, Schilb 8, Sirina

1. Periyot: 16-22

Devre: 35-43

3. Periyot: 60-66

Diskalifiye: 39.09 Cedi Osman (Türkiye)


ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu son maçında Çekya'ya 91-76 mağlup oldu.

E Grubu'nda 3 maçta ikinci yenilgisini alan ve grubu 3. sırada bitiren milli takım, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etmek için klasman mücadelesine çıkacak. Grubu 2 galibiyetle bitiren Çekya ise 2. tura yükseldi.

Temponun düşük olduğu ilk dakikalarda her iki takım sayı bulamadı. Semih'in smaç basketiyle ilk sayıları üreten Türkiye, Cedi Osman ile 3. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Bu bölümlerde alan savunması yapan milli takım, Cedi Osman ile basket üretmeye devam etti ve 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Sonraki 3 dakikada sayı bulamayan ve Hruban'ın basketlerine engel olamayan milliler, 8. dakikada 15-11 geriye düştü. Skordaki krizini Cedi Osman ile sonlandıran Türkiye, ilk periyodu 22-16 geride tamamladı.

Savunma ribauntlarında zorlanan milli takım, kenardan gelen oyuncularıyla sayı üreten Çekya karşısında 13. dakikada Auda'nın basketiyle 26-19 geriye düştü. Furkan'ın devreye girmesiyle sayı üretmeye başlayan Türkiye 1,5 dakikalık sürede 8-0'lık seri yaptı ve 15. dakika içinde farkı bir sayıya (27-26) indirdi. Alan savunmasına rağmen ilk yarı boyunca rakibin dışarıdan sayı üretmesini engelleyemeyen 18. dakikada 9 sayı (39-30) geriye düşen milliler, soyunma odasına da 43-35 geride gitti.

Maçın ikinci yarısına Wilbekin ve Melih'in üç sayılık basketleriyle başlayan Türkiye, 2 dakika içinde 8-0'lık seri yakaladı. İlk yarıda hızlı hücum şansı bulamayan milliler, Melih ile bunu gerçekleştirdi ve 22. dakikada 43-43 beraberliği sağladı. Hücumlardan boş dönmeye başlayan Türkiye, pota altında Balvin'i durduramadı ve Çekya, bu oyuncunun üst üste smaç basketleriyle 28. dakikayı 64-53 önde geçti. Kalan bölümde 2 sayı yiyen milli takım, 3. periyodu 66-60 geride tamamladı.

Milli takım, maç boyunca pota altında Balvin'i savunma konusunda çözüm üretemedi. Rakibinin alan savunması karşısında boyalı alanı da zorlayamayan Türkiye, Hruban'ın da sayılarına engel olamadı ve 34. dakika içinde bir kez daha 11 sayı geriye düştü: 66-77. Maçın etkili ismi Balvin'in 4 faulle kenara gelmesinin ardından pota altını zorlayan milli takım, Melih ile iki üç sayılık atıştan yararlanamadı. Kalan 3 dakikada savunma sertliğini arttıran milli takım, Doğuş Balbay ile yine dışarıdan şutları sayıya çeviremedi. Son dakikada oyun disiplininden tamamen kopan Türkiye, teknik fauller sonrası potasında gördüğü basketlerle karşılaşmadan 15 sayı farkla 91-76 mağlup ayrıldı.

Bu arada, karşılaşmanın 4. periyodunda iki kez teknik faul alan Cedi Osman, bitime 51 saniye kala diskalifiye edildi ve oyun dışında kaldı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:58
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Çekya
  4. türkiye

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