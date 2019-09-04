Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Turnuvada A, B, C ve D gruplarındaki mücadele tamamlandı- Bu dört grupta Polonya, Venezuela, Arjantin, Rusya, İspanya, Porto Riko, Sırbistan ve İtalya 2. tura yükseldi



ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A, B, C ve D gruplarında üçüncü karşılaşmalar sonunda mücadele tamamlandı. Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi. Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak. Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- A Grubu

Fildişi Sahili-Polonya: 63-80 Venezuela-Çin:72-59



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Polonya 3 3 - 239 208 6 2. Venezuela 3 2 1 228 201 5 3. Çin 3 1 2 205 206 4 4. Fildişi Sahili 3 - 3 189 237 3

- B Grubu

Güney Kore-Nijerya: 66-108 Rusya-Arjantin: 61-69



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Arjantin 3 3 - 258 211 6 2. Rusya 3 2 1 230 219 5 3. Nijerya 3 1 2 266 242 4 4. Kore 3 - 3 208 290 3

- C Grubu

Porto Riko-Tunus: 67-64 İspanya-İran: 73-65



Takım Maç G M AS YS Puan 1. İspanya 3 3 - 247 190 6 2. Porto Riko 3 2 1 213 218 5 3. Tunus 3 1 2 205 235 4 4. İran 3 - 3 213 235 3

- D Grubu

Angola-Filipinler: 84-81 İtalya-Sırbistan: 77-92



Takım Maç G M AS YS Puan 1. Sırbistan 3 3 - 323 203 6 2. İtalya 3 2 1 277 215 5 3. Angola 3 1 2 204 278 4 4. Filipinler 3 - 3 210 318 3

- 1. tur mücadelesi yarın tamamlanacak

Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Maçların TSİ programı şöyle:

E Grubu (Şanghay Oriental Spor Merkezi) 11.30 Türkiye-Çekya 15.30 ABD-Japonya

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı) 11.00 Brezilya-Karadağ 15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi) 11.30 Almanya-Ürdün 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi) 10.30 Kanada-Senegal 14.30 Litvanya-Avustralya

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