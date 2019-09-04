Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Rusya: 61 - Arjantin: 69



Salon: Wuhan Spor Merkezi Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Takaki Kato (Japonya) Rusya: Fridzon, Ivlev 3, Kulagin, Kurbanov 13, Vorontsevich 9, Sopin 9, Karasev, Baburin 3, Motovilov, Antonov 6, Zubkov 18, Valiev Arjantin: Campazzo 21, Brussino, Delia 13, Garino 8, Scola 13, Vildoza 3, Laprovittola 4, Fjellerup 2, Deck 5 1. Periyot: 17-12 Devre: 33-43 3. Periyot: 40-61 5 faulle çıkan: 34.22 Baburin (Rusya)

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu son mücadelesinde Arjantin, Rusya'yı 69-61 yendi. Arjantin 3 maçını da kazanarak lider 2. tura yükselirken, üst grupta mücadele edecek Rusya 2 galibiyette kaldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.