Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - İspanya: 73 - İran: 65



Salon: Guangzhou Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Arnaud Kom Njilo (Kamerun), Nan Ye (Çin) İspanya: Rubio 5, Claer 11, Fernandez 9, Hernangomez 11, Gasol 16, Colom 2, Llull 3, Ribas 2, Beiran 2, Oriola 4, Hernangomez Geuer 8 İran: Nik Khahbahrami 8, Jamshidi Jafarabadi 15, Zangeneh 7, Yakchhalidehkordi 5, Haddadi 10, Geramipoor 5, Mashayekhi 2, Mozafarivanani, Rostampour 13 1. Periyot: 18-21 Devre: 33-31 3. Periyot: 52-53

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu son karşılaşmasında İspanya, İran'ı 73-65 yendi. Üst turda mücadele hakkını daha önce garantileyen ve 3 maçını da kazanan İspanya, lider olarak gruptan çıktı. Klasman maçlarında mücadele edecek İran ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

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