Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - Venezuela: 72 - Çin: 59



Salon: Wukesong Hakemler: Yener Yılmaz (Türkiye), Matthew Albert Myers (ABD), Boris Krejic (Slovenya) Venezuela: Jose Vargas 3, Guillent 15, Lewis 13, Colmenares 11, Ruiz 4, Bethelmy 3, Zamora 5, Carrera 4, Graterol 2, Gregory Vargas 12, Chourio Çin: Ailun 1, Qi 8, Xiachuan 5, Jianlian 11, Jiwei 12, Zhelin 5, Rui 2, Minghui 2, Shuo 13, Abudurexiti 1. Periyot: 18-10 Devre: 33-23 3. Periyot: 51-41 5 faulle çıkan: 39.53 Qi (Çin)

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu üçüncü ve son karşılaşmasında Venezuela, ev sahibi Çin'i 72-59 mağlup etti. Venezuela, 2 galibiyete ulaşarak adını 2. tura yazdırmayı başardı. Tek galibiyette kalan Çin ise klasman maçları oynayacak.



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