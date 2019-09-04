Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası - İtalya: 77 - Sırbistan: 92



Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena Hakemler: Steven Anderson (ABD), Yohan Rosso (Fransa), Jung Yu (Tayvan) İtalya: Belinelli 15, Gallinari 26, Datome 5, Hackett 13, Biligha, Vitali, Gentile 11, Della Valle, Tessitori, Abass 5, Brooks 2 Sırbistan: Jovic 11, Lucic 2, Bogdanovic 31, Bircevic, Milutinov 4, Simonovic, Marjanovic 6, Raduljica 12, Bjelica 5, Micic 6, Guduric, Jokic 15 1. Periyot: 23-28 Devre: 45-50 3. Periyot: 57-70 5 faulle çıkan: 37.53 Lucic (Sırbistan)

ŞANGHAY (AA) - Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası D Grubu son maçında Sırbistan, İtalya'yı 92-77 mağlup etti. Gruptaki 3 maçını da kazanan Sırbistan 2. tura lider olarak çıkarken, üst turda mücadele edecek İtalya ise 2 galibiyette kaldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.