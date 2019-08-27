Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Türkiye, 9-16 klasman turu müsabakasında, Almanya'ya 62-49 yenildi- Milliler, Danimarka ile 13-16 klasman turunda karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Türkiye, Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda klasman müsabakasında Almanya'ya 62-49 yenildi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 9-16 klasman müsabakasında Almanya ile karşılaştı. Jane Sandanski Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğinde iki takım da karşılıklı basketler bulurken Almanya periyodu 10-8 önde tamamladı. İkinci çeyrekte istediği oyunu sergileyemeyen milliler, devre arasına 32-13 geride girdi. İkinci yarıda oyunda dengeyi kuran milliler, buna rağmen ilk yarıdaki farkı kapatamadı ve üçüncü çeyreği 47-33 geride tamamladı. Son çeyrekte öne geçebilecek şansı bulamayan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, parkeden 62-49 yenik ayrıldı. Türkiye, 29 Ağustos Perşembe günü 13-16 klasman turu müsabakasında Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

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