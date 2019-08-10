Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası - Türkiye: 83 - Litvanya: 80



İSTANBUL (AA) - Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda normal süresi 73-73 tamamlanan mücadelede uzatmada Litvanya'yı 83-80 yendi. İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda C Grubu'nda yer alan milliler, ikinci maçında Litvanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan milli takım, ilk çeyreği 23-19 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 37-32 önde gitti. Müsabakanın üçüncü çeyreği karşılıklı basketlerle geçerken, milliler, son periyoda 55-50 üstün girdi. Final periyodunda Litvanya, ay-yıldızlılara 23-18'lik üstünlük kurunca karşılaşmanın normal süresi 73-73 sona erdi. Uzatmada skorda yeniden öne geçen milli takım, mücadeleden 83-80 galip ayrıldı. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 19.45'te Estonya ile karşılaşacak.



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