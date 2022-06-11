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Yerel Başkent'ten endişelendiren görüntüler! Kuryenin sele kapıldığı anlar kamerada!
Yerel

Başkent'ten endişelendiren görüntüler! Kuryenin sele kapıldığı anlar kamerada!

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kuryenin sel sularına kapılarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 23:08:00 - 2022-06-11 23:28:36

Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak’ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

 

Yüzlerce metre sürüklenen sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

 

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