Başkent'te vahşet dolu görüntüler! Hayvanları ölüme terk ettiler Ankara'da aç ve susuz bırakılıp işkence edilen hayvanlar ölüme terk edildi.

Başkent Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Çavuşköyü'nde hayvanlar ölüme terk edildi. Ayakları bağlanarak aç ve susuz bırakıldığı belirlenen hayvanların içler acısı görüntüleri görenleri dehşete düşürüyor. Gereğinin yapılmasını bekliyorlar Bacaklarında derin yaralar olduğu görülen hayvanlar acı içerisinde adeta ölümü beklerken, köy halkı ise bu vahşete sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyor.

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