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Gündem Belediye değil, yol geçen hanı! Gelen sömürmüş giden sömürmüş
Gündem

Belediye değil, yol geçen hanı! Gelen sömürmüş giden sömürmüş

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Belediye değil, yol geçen hanı! Gelen sömürmüş giden sömürmüş

Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bilirkişi raporlarında yer alan bilgilere göre, çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmalara milyonlarca liralık haksız ve yersiz ödemeler aktarıldığı belgelendi.

Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde yapılan devasa usulsüzlükler ve kamu zararının boyutları ortalığı karıştırdı. Görevinden uzaklaştırılan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Bilirkişi raporlarında yer alan bilgilere göre, çalışmayan çöp araçlarının çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmalara milyonlarca liralık haksız ve yersiz ödemeler aktarıldığı belgelendi.

 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si daha İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Dün savcılığa sevk edilen 8 zanlı ile bugün getirilen 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Görevden uzaklaştırılan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklama, 8 zanlı ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T ile yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanı tutuklandı.

Bu arada, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

 

 Süreç

Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle, Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlisi S.E, Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T, komisyon üyeleri M.E.G, T.Y, M.Y, İhale ve Satın Alma Birim Sorumlusu E.Ö, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli H.C, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.Ö.Ö, temizlik şirketlerinin yetkilileri Ç.A, S.K, F.Ş.E, S.K, H.B, F.D, İ.T, A.G, yüklenici firma yetkilileri F.G, A.Y, F.L. ve Y.E. olmak üzere 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu kayıtlar esas alınarak yüklenici firmaya ödeme yapıldığının belirlendiği aktarılan bilirkişi raporunda, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hakediş kapsamında, MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil toplam 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilenlerden 6'sı savcılık sorgularının ardından dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

Hepsinin Mal varlıklarına el koyunsun

Adem

Iyi olmus...insanlar hakettikleri gibi yönetilirler buyuruluyor...kendi elleriyle verdiler belediyeyi...simdi kimse aglayip,sikayet etmesin.size müstehak...çekin ceremesini......
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