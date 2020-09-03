  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:44:13 -
Başkentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 260 zanlıdan 60'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 18 kilo 401 gram esrar, 1043 gram eroin, 2076 uyuşturucu hap, 1002 gram skunk, 35 gram sentetik uyuşturucu, 72 sentetik ecza, bir hassas terazi, 5 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 260 şüpheliden 60'ı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 965 liraya el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD’nin Türk karşıtı kararının ardından Pompeo’dan Doğu Akdeniz açıklaması!

GKRY’ye yönelik 33 yıllık silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar ile Türkler arasındaki gerilime rağmen tehlikeli bir adım attı. Skandal kar..
CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında ismini açıklamadığı CHP'li bir milletvekiliyle görüştüğünü yazdı. Turan, CHP'li vekilin kendisin..
Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü
Gündem

Gururlandıran duyuru! TUSAŞ 'Her şey vatan için' notunu düştü

Türkiye'nin yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur, 49 saatlik uçuş yaparak toplam uçuş süresini 230 saate çıkardı. Geli..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı