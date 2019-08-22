Başkent'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Ç, A.A. ve İ.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada yaklaşık 40 gram eroin ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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