Başkent'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.Ç, A.A. ve İ.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada yaklaşık 40 gram eroin ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. ve İ.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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