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Aktüel

Başkentte uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 16:43:17 -
Başkentte uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.A, H.A. ve N.E. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir kalaşnikof, bir tabanca, bir pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara uyumlu 89 fişek ve şarjörler, 107 taş kokain, 3 paket toz kokain ve 4 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

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