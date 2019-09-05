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Başkent'te uyuşturucu operasyonu

Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 kilogram esrar ile bin 150 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:53
Başkent'te uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda,110 kilogram esrar ile bin 150 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

İlçede bir süredir uyuşturucu maddeimalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Peçenek Mahallesi'ndeki çiftliğe baskın düzenledi.

Çiftliğin yakınlarında dişi Hint keneviri ekili bir tarla olduğunu belirleyen jandarma, yapılan incelemede çiftlikte uyuşturucu imal edildiğini tespit etti.

Aramada, bin 150 kök dişi Hint keneviri, 60 kilogram esrar ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Çiftlikteki A.Y. gözaltına alındı.

Çiftlikte üretilen uyuşturucunun satışının yapılacağını öğrenen ekipler, ilçe girişinde durdurduğu bir otomobilde de 50 kilogram esrar ele geçirdi, sürücü K.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler K.D. ile A.Y. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:53
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