Başkent’te uyuşturucu operasyonu: 29 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da, boş arazilerdeki menfezlere uyuşturucu saklayarak piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ticareti yaptıkları belirtilen 38 kişiye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Altındağ ve Mamak ilçelerinde "uyuşturucu ve ruhsatsız silah ticareti" şüphelilerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyona ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "15 Eylül 2021 günü il dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah getirerek ilimiz Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunan boş arazilerdeki menfezlere gömdükleri, uyuşturucu maddelere çeşitli katkı maddeleri ekleyerek piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah kullanarak bu silahların ticaretini yaptıkları tespit edilen 38 şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.
Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ile çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.