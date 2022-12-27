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Yaşam Başkentte trafo patlaması! Korku dolu anlar yaşandı
Yaşam

Başkentte trafo patlaması! Korku dolu anlar yaşandı

Ankara’nın Ostim Mahallesi'nde bir büfenin bitişiğindeki trafo patlaması korku dolu anlara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 22:30:00 - 2022-12-27 23:03:07

Ankara’nın Ostim Mahallesi'nde bir trafoda meydana gelen patlama çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre olay, saat 20.30 sularında Ostim Mahallesi’nde bir büfenin yanında olan trafoda meydana geldi. Trafonun hemen bitişiğinde bulunan büfe içerisindekiler önce kaza olduğunu düşünerek kendilerini dışarı attılar, ardından trafoda patlamalar meydana geldiğinin görüp olay yerinden uzaklaşarak ekiplere bilgi verdiler.

Çevredekiler korku dolu anlar yaşadı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler müdahalede bulundu. Yaralananın olmadığı patlamalar çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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