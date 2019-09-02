Başkentte trafik kazası: 8 yaralı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile arkadan çarpması sonucunda 8 kişi yaralandı.02 Eylül 2019 Pazartesi 11:30
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki otomobil, Ankara Çevre Yolu'nda Gölbaşı istikametine giderken kontrolden çıkarak sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü U.K. ile diğer araçtaki 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve karayollarıekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
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