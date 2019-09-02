0553 313 94 23

Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile arkadan çarpması sonucunda 8 kişi yaralandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:30
Başkentte trafik kazası: 8 yaralı

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki otomobil, Ankara Çevre Yolu'nda Gölbaşı istikametine giderken kontrolden çıkarak sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü U.K. ile diğer araçtaki 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı. 

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve karayollarıekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:30
  1. Ankara
  2. Ankara Çevre Yolu
  3. ambulans
  4. trafik kazası
  5. Gölbaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo Satranç turnuvası sona erdi
    1. Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo..
    2. Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve..
    3. Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve..
    4. "Kayseri’de hiçbir hayırlı iş yarım..
    5. DAP’ın desteğiyle bir hayal gerçek oldu
    6. Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü
    7. Ordu’da yeni adli yıl başladı
    8. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    9. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    10. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    11. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    12. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    13. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    14. Rize'de fırtına çatıyı uçurdu, araçlar..
    15. TCMB'den repo ihalesi
    16. "Piramitleri görsen başgana..
    17. Karaköprü’de yol açma çalışmaları..
    18. VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen..
    19. ABD İdlib’i YPG/PKK için vurdu
    20. 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni
    21. Engelli sporcu Melike Yazıcı'nın..
    22. Festvaller şehri İzmit, Sanatfest’e..
    23. Evlilik son 3 yılda 77 bin 396 basın..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve..
    25. Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan:..
    26. Geleceğin başarılı piyano..
    27. Sedef, Vitiligo, Egzema PUVA ile son..
    28. Uludağ’daki doğal havuzlar büyülüyor
    29. İsrail güçleri Batı Şeria'da 22..
    30. 300 yıldır ayakta, nasıl yapıldığına..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak