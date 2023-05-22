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Yerel Başkent'te şüpheli valiz paniği! Ekipler alarma geçti
Yerel

Başkent'te şüpheli valiz paniği! Ekipler alarma geçti

Yeniakit Publisher
2023-05-22 23:51:00 - 2023-05-22 23:52:19

Ankara'da Batıkent metrosu önünde ekipleri harekete geçiren şüpheli valizin içinden kıyafetler çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Batıkent metrosu önündeki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Kontrollü olarak patlatılan valizin içinden kıyafetler çıktı.

Olay, Yenimahalle’de meydana geldi. Batıkent metrosu önüne bırakılmış şüpheli bir valiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekibi sevk edildi.

Fünye ile patlatıldı

Çevre güvenliği alınarak, emniyet şeridi ile vatandaşların metroya giriş ve çıkışları kapatıldı. Bomba imha ekiplerinin detaylı incelemesi sonucunda şüpheli valiz kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı.

Fünye ile patlatılan valizin içerisinden kıyafetler çıktı.
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