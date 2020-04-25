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Aktüel

Başkent’te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

2020-04-25 22:48:52 -
Başkent’te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde aralarında husumet bulunan şahısların silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Ziraat Mahallesi Alma Sokak’ta Burhan G. ile aralarında husumet bulunan Çoşkun D. ve Hasan D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda Coşkun D. ve Hasan D, yanlarında bulundurdukları tabanca ile ateş ederek Burhan G’yi yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Burhan G’ye, ilk müdahalesinin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olay yerinden otomobille kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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