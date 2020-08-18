Başkentte silah sesleri! Batı Afrika ülkesi Mali'de darbe girişimi iddiası

Batı Afrika ülkesi Mali'de darbe girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü.

Ülkenin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri geldiği ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi.

Ülkenin yerel basınında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, başkente 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kati garnizonunda günün ilk ışıklarından itibaren hareketlilik yaşandığı belirtildi.

'Bazı bakanlar askerler tarafından alıkonuldu'

Hareketliliğin yaşandığı garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu öne sürülürken, bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanı istifa etmeden geri atmayacakları

Bir süredir siyasi kriz yaşayan ülkede muhalif gruplar, mayıs ayından bu yana Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu. Daha önceden eylemlerini sıkılaştıracağını açıklayan muhalif gruplar, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.