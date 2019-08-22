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Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı

Ankara’da pazarcılar arasında yer yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı

Ankara’da pazarcılar arasında yer yüzünden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ilçesinde Abdurrahman Oğultürk pazar yerinde pazarcılar arasında yer fazlalığı yüzünden kavga çıktı. Pompalı bir silah ve demir sopaların kullanıldığı kavgaya diğer pazarcılar da dahil olurken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayın büyümesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri de bölgeye sevk edildi. Kavga kontrol altına alınırken, 5 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi de gözaltına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis pazar yerinde tedbir aldı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
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