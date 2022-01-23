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Yerel Başkentte ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı
Yerel

Başkentte ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı

Mamak ilçesinde intihar ettiği öne sürülen lise öğrencisi E.Ç'nin ölümünü şüpheli bulan polis, genç kızın anne ve babasını gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 07:28:00 -
Başkentte ölümü şüpheli bulunan genç kızın anne ve babası gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Bostancık Mahallesi 1580. Sokak'ta lise öğrencisi E.Ç'nin (18) kendini asarak intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Genç kızın hayatını kaybettiğini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydaki şüpheler nedeniyle baba Y.Ç. ve anne H.Ç'yi gözaltına aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

 

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