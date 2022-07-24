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Yerel Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Yerel

Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Başkentte minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 07:16:00 -
Başkentte minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi ile Eski Bağlar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, 06 DS 1717 plakalı minibüs ile 06 EV 5247 plakalı otomobil çarpıştı.

Trafik kazasında, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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