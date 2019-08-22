0553 313 94 23

Başkentte lüks villadan 4 milyon liralık hırsızlık

Çankaya ilçesinde lüks villadan yaklaşık 4 milyon liralık ziynet eşyası ile bir miktar para çalan zanlı ve 2 iş birlikçi, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:39
Başkentte lüks villadan 4 milyon liralık hırsızlık

ANKARA (AA) - Ankara'da lüks villadan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı ve 2 iş birlikçi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çankaya ilçesinde lüks bir villadan yaklaşık 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

Zanlının olay yerinden motosikletle uzaklaştığını belirleyen ekipler, bölgedeki 10 kilometrelik hatta yer alan MOBESE ve güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. 11 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüphelinin lüks villayı günlerce "drone" ile izlediği, içeri girdiğinde ilk olarak güvenlik kameraları ile alarm sistemini etkisiz hale getirdiği ve soygunun ardından olay yerinden motosikletiyle ayrıldığı tespit edildi.

Hırsızlık zanlısı Serkan Y. ile 23 ayrı suçtan kaydı bulunan iş birlikçi Ali T. gözaltına alındı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde çaldığı ziynet eşyalarını Mamak'ta yaşayan ablası Gülcan B'nin evinde sakladığını itiraf etti.

Bunun üzerine evde yapılan aramada eşyaları bulan ekipler, Gülcan B'yi de gözaltına aldı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:39
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. Lüks villadan 4 milyonluk hırsızlık
  4. lüks villadan hırsızlık
  5. MOBESE
  6. ziynet eşyası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlar istişarede bulundu hanımları üzüm kesimine katıldı
    1. Başkanlar istişarede bulundu hanımları..
    2. Vali Tutulmaz’dan İcikli Köyüne ziyaret
    3. Azerbaycan’da savaş uçağının düşme..
    4. Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik..
    5. İğne yaptırmak için sıra fişi aldı cep..
    6. İpek böceğinin hayat hikayesi ABD’de
    7. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    8. Balıkesir’de Jandarmadan kaçak silah..
    9. Engelsiz Mersin Ve Sağlık..
    10. Vücuttaki sarkmalara dikkat
    11. FETÖ’den yakalanan 3 kadından 1’i..
    12. Siirt’te tarihi eser operasyonu
    13. Pursaklar’da pastacılık ve işaret dili..
    14. Van Gölü’nde Urartu izleri
    15. Hindistan'da eski Maliye Bakanı..
    16. MHP’li vekilden ile AK Partili vekile..
    17. Amerika'nın ham petrol stokları azaldı
    18. İstanbul ve Ankara Büyükşehir..
    19. Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor
    20. TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı
    21. Piyasa güne artı rezervle başladı
    22. GittiGidiyor ile Yapı Kredi'den..
    23. Borsa güne yükselişle başladı
    24. Üzüm çekirdeği yağı tüketildiğinde..
    25. Külliye hazımsızlığı Yargıtay’a sıçradı
    26. Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye..
    27. Bakan Yardımcısı Er, yeniden Danıştay..
    28. (Özel Haber) Tiago Pinto:..
    29. İstanbul Rumeli Üniversitesi akademik..
    30. Fenerbahçe’nin Okan Buruk kabusu
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı