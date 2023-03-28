Başkent'te kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrilri
Ankara'nın Çubuk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç bir araçta hasara yol açtı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Sokak'ta rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı
Bölgeye gelen Çubuk Belediyesine bağlı ekiplerin devrilen ağacı kaldırması için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Ağacın kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.