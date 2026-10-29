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Yerel Başkentte korkutan kaza! Çubuk’ta yokuş aşağı inen mini araç devrildi: Sürücü hastaneye kaldırıldı!
Yerel

Başkentte korkutan kaza! Çubuk’ta yokuş aşağı inen mini araç devrildi: Sürücü hastaneye kaldırıldı!

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Başkentte korkutan kaza! Çubuk’ta yokuş aşağı inen mini araç devrildi: Sürücü hastaneye kaldırıldı!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çubuk Pazarı girişinde bulunan dik yokuşta seyreden mini aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yokuşta meydana gelen kazada mini araç devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çubuk Pazarı girişinde bulunan yokuşta ilerleyen mini aracın sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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