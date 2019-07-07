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Başkent'te inanılmaz olay! Beslediği kediler yangından kurtardı

Ankara'da yaşlı bir adam, evde uyuduğu sırada çıkan yangından beslediği kedilerin ses yaparak uyandırmasıyla yangından kurtuldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 07:27
Başkent'te inanılmaz olay! Beslediği kediler yangından kurtardı

Başkentte yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada çıkan yangında yaşlı adamı ve bitişiğindeki gecekonduda oturan komşusunu, bahçelerinde besledikleri kediler son anda kurtardı. Yangında iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beslediği kedilerin sesine uyandı

Evde yalnız yaşadığı ve yangın sırasında uykuda olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Burhan Nacaksız'ın, gecekondunun bahçesinde beslediği kedilerin ses yaparak uyandırması sonucu yangından kurtulduğu öğrenildi.

Uyanır uyanmaz evden dışarı çıkan Nacaksız, bitişiğindeki gecekonduda oturan 79 yaşındaki komşusu Ayşe Ertürk'ü de uyandırarak dışarı çıkardı.

Gecekonduların birbirine yakın olması, alevlerin kısa sürede büyümesine yol açarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 07:27
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  4. Altındağ İlçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak
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  7. polis
  8. sağlık ekibi
  9. İtfaiye ekipleri

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