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Yerel Başkentte hobi bahçesinde yangın
Yerel

Başkentte hobi bahçesinde yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-31 08:24:00 -

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir hobi bahçesinde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Akyurt ilçesi Şeyhler Mahallesi ile Çardakbağı Mahallesi arasında kalan bölgedeki hobi bahçelerinde gece bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Maddi hasar meydana gelen yangında can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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