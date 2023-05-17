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Yerel Başkent'te gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Fırtınada koca koltuk böyle uçtu
Yerel

Başkent'te gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Fırtınada koca koltuk böyle uçtu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 18:05:00 -
Başkent'te gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Fırtınada koca koltuk böyle uçtu

Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu Ankara'da koltuğun uçma anı kameraya yansıdı.

Başkentin genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'da batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi.

Ankara'nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor. Bazı binaların çatısı uarken bazı ağaçlar da devrildi.

Trafikte aksama oldu

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle bir koltuğun gökyüzünde uçma anı kameraya yansıdı.
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