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Başkent'te gecenin sessizliğini bozan yangın! 5 katlı bina tahliye edildi

Başkent Ankara'da 04.30 sularında 5 katlı bir binanın sığınağındaki elektrik panelinden çıkan yangın sonucu bütün apartman tahliye edildi. Apartman sakinlerinin paniğe kapılmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:05
Başkent'te gecenin sessizliğini bozan yangın! 5 katlı bina tahliye edildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 5 katlı bir binanın sığınağındaki elektrik panelinden çıkan yangında dumanlar bütün apartmanı sardı. Ekipler, bütün binayı tahliye etti.

Yangın, saat 04.30 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın sığınağındaki elektrik panelinin arıza yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, bina sakinlerinin paniğe kapılmasına yol açtı. Dumanların bütün apartmanı sarması üzerine durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye ederken itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının sonucunda bütün binayı saran dumanlar ise vatandaşların mahsur kalmasına sebep oldu.

Muhabbet kuşu elinde can verdi

Bina sakinlerinden 5 numaralı dairede oturan bir vatandaş, evinin içerisine dumanların dolması sonucu kendini son anda dışarı atabildi. Daha sonra evine giren vatandaş, beslediği iki tane muhabbet kuşunun dumandan zehirlenerek can çekiştiğini gördü. Kuşlarını dışarıya çıkararak hayata döndürmek için suni teneffüs ve kalp masajı yapan kişinin çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerinde telef olan kuşların sahibi, bir süredir beslediği kuşların telef olması sonucu çok üzüldüğünü dile getirdi.

Binada mahsur kaldılar

Yangında, dışarıya çıkan vatandaşların yanı sıra yangını geç fark eden yaklaşık 10 kişi balkon ve teraslarında mahsur kaldı. Evlerinin içerisine dumanlar dolan vatandaşlar, bir süre sonra itfaiye ekiplerinin sepetli araçları ile müdahale etmesi sonucu kurtarılabildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:05
  1. elektrik panelinden çıkan yangın
  2. Ankara’nın Yenimahalle ilçesi
  3. 112 Acil Servis
  4. yangın

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