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Gündem Başkentte FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Gündem

Başkentte FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 09:44:00 -
Başkentte FETÖ operasyonunda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütte ev abisi, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi konumlarda görev alan, haklarında ifade, SGK ve Bank Asya kaydı, kod isim ve ByLock programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Başkentte FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içeresinde üst düzey sorumlu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si de gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

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