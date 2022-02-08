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Yerel Başkent'te feci kaza: 1ölü, 2 yaralı
Yerel

Başkent'te feci kaza: 1ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:47:00 -
Başkent'te feci kaza: 1ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Malıköy yolu 24'üncü kilometrede T.Y.D. yönetimindeki 06 YC 997 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu Anadolu OSB Başkent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen sürücü T.Y.D. hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Kazada Y.D. ve O.Y. yaralandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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