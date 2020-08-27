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Aktüel Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı
Aktüel

Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 09:14:43 -
Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, eşini tüfekle kovalayarak tehdit eden koca tutuklandı.

İddiaya göre, S.C, 2 senedir evli ve bir yıldır da boşanma aşamasında olduğu eşi O.C. ile 23 Ağustos Pazar akşam saatlerinde Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi'ndeki yürüyüş parkında karşılaştı.

Zanlı O.C, S.C'ye, "Konuşmamız lazım, benimle beraber geleceksin." diyerek tartışma çıkardı. S.C. de boşanmak üzere olduğu eşi O.C'ye gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tehditlerini sürdüren O.C, "Benimle gelmezsen aileni de seni de öldürürüm." dedi.

Elindeki tüfeği kılıfından çıkarmayan O.C, kendisiyle gelmek istemeyip bulundukları yerden kaçan S.C'yi kovaladı. S.C. ise bir oto yıkama dükkanına sığındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri O.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.C'nin memleketi Diyarbakır'a gittiğini belirledi.

Diyarbakır'da gözaltına alınan O.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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