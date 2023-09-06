Başkent'te dehşet! Ortağını öldürdü

İddialara göre, olay saat 18:30 sıralarında Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde aralarında anlaşmazlık olan iki ortak arasında meydana geldi. 41 numaralı bina önünde bir kişi 06 DYY 502 plakalı Opel marka otomobilde bulunan ortağı L.İ.’ye iki el ateş etti.

Ekipler sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Göğsünden vurulan L.İ. hayatını kaybederken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.