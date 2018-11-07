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Başkentte çocuklar meclis üyeliği için yarışacak

Başkentli çocukların, görüşlerini, fikirlerini, çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisi yeni üyelerinin seçimi 11 Kasım Pazar günü yapılacak.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:46
Başkentte çocuklar meclis üyeliği için yarışacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeliğine aday olan 4. Sınıf Öğrencisi Buğra Baha Taşkın da seçim çalışmalarına başladı. Adaylık Başvurusunu yaptıktan sonra projelerini hazırlayan Buğra Baha Taşkın, seçilmesi halinde Başkent Ankara’da çocuk uzay merkezinin ve Çocuk Bilim Merkezi’nin kurulması için çalışacağını söyledi.

Taşkın, Çocuk Uzay Merkezi ve Çocuk Bilim Merkezi’nin kurulması çalışmaları yürütmenin yanı sıra, meclisin gündeme getireceği önemli konuları da ulusal medyaya taşıma konusunda çalışma yürüteceğini ifade etti. Taşkın, böylece Ankara Çocuk Meclisi’nin gündemine kamuoyu desteği sağlayabileceğini kaydetti.

Başvuru formlarını teslim ettikleri merkezlerde, kendilerini tanıtarak oy toplamak ve Çocuk Meclisi’nde görev almasını istedikleri çocuklara oy vermek için heyecan dolu bir seçim atmosferine girecek olan çocuklar, böylece demokratik bir seçim sürecini de küçük yaşta tecrübe etmiş olacak.

Seçimlerin yapılmasının ardından en çok oyu toplayarak göreve başlayacak olan 24.  Dönemin 150 yeni Meclis üyesi, çalışmalarını Ankara Sıhhiye’deki Çocuk Meclisi binasında sürdürecek.

Çocuk Meclisi üyeleri ayda üç Pazar günü komisyon ve genel kurul toplantıları için bir araya gelerek yeni kararlara imza atacak.

 

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:46
  1. Buğra Baha Taşkın
  2. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi

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