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Aktüel Başkentte alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Aktüel

Başkentte alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 15:35:13 -
Başkentte alacak verecek kavgasında bir kişi silahla yaralandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, alacak verecek tartışması yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan A.T.A. ile E.D. karşılaştıkları Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki Maltepe Köprüsü'nün altında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.T.A, silahla E.D'yi kolu ve kalçasından yaraladı.

Yaralı E.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan E.D'nin kuyumculuk yaptığı öğrenildi.

Zanlı A.T.A, motosikletli yunus ekiplerince gözaltına alındı.

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