  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri

Gram altın ne kadar yükseldi? Bugün altın kaç para?

Fenerbahçe'de yol ayrımı! Golcü oyuncunun bonservis bedeli 5 milyon Euro

Minibüslerde kaç kişi olmalı? | Minibüsler en fazla kaç kişi alabilir?

Güvenlik görevlisi alımı | Güvenlik görevlisi personel ilanı
için kalan
Aktüel

Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:00:29 -
Başkentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

ANKARA (AA) - Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, dışarıda güzel havanın keyfini yaşadı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar, başta Kuğulu Park olmak üzere Ankara'daki park ve bahçelerde gezdi.

Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları spor yaparak, bazıları da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayanlara ise refakatçileri eşlik etti.

Park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Kısıtlamanın ardından ilk defa izinle 10 Mayıs'ta dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, ikinci kez sokağa çıktıkları bugün de maske taktığı ve tedbir kurallarına uyduğu görüldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı