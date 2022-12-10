Başkentray seferleri artırılıyor

Yalçın, Kayaş-Sincan güzergâhında hizmet veren Başkentray’ın YHT, metro ve otobüs duraklarına bağlantılarıyla kent içi ulaşımın ana omurgası olduğunu belirtti. Yalçın, “Pazartesi itibarıyla yolcuğu yoğunluğunu dikkate alarak Sincan-Kayaş 07.00 ila 08.00’de, Kayaş-Sincan hattında ise 08.00 ila 08.30’da tren sefer sayılarını 10 dakikada bir olmak üzere planladık. Toplam 130 olan sefer sayısını 133’e çıkartarak ilave 4 bin 500 kişilik kapasite sağladık” dedi.

Talep yükseliyor

Başkentray’a olan talebin sürekli arttığına dikkati çeken Yalçın, Ankara’ya metro standardında hizmet veren hatta yolcu sayısında devamlı yükseliş görüldüğünü dile getirdi.

Yalçın, Başkentray’ın Ankara’nın toplu taşıma sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle de yolcular tarafından daha fazla tercih edilmeye başladı. Başkentray’la günlük 70 binin üzerinde yolcu taşıyoruz” şeklinde konuştu.

Ek koltuk kapasitesi

Yalçın, Hazreti Mevlana’nın 749’uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için Ankara-Konya-Ankara YHT seferlerine rağbet olduğunun altını çizdi. Yalçın, şunları ifade etti: “Konya’da 7-17 Aralık döneminde düzenlenecek Şeb-i Arus münasebetiyle planlamamızı yaptık. 17 Aralık’ta törene katılacak vatandaşlarımızın başkente dönüşleri için Ankara-Konya-Ankara YHT hattında ilave sefer yapılacak. 17 Aralık saat 23.00’te Konya’dan hareket edecek tren, saat 00.45’te Ankara’ya varacak. İlave YHT seferiyle Ankara-Konya-Ankara YHT hattında 411 ek koltuk kapasitesi sağlanacak.”