Başkente dev proje! Yeni Saraçoğlu Mahallesi Ankara'ya nefes aldıracak

Ertuğrul Şahan

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi baştan sona imar, inşa ve ihya etmeyi sürdürdüklerini belirten Kurum, şehirleri en güzel şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Doğal varlıklar korunacak

Ankara’nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi’nin ihya sürecini başlattıklarını dile getiren Kurum, “Başkentin merkezini daha da canlı kılacak, milli mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak bu örnek çevre ve şehircilik projemizi, milletimize armağan ediyoruz” dedi. Kurum, ‘Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi’nin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Altındağ’da tarihi, kültürü ön plana çıkaran çok önemli bir yenileme projesini de hayata geçirdiklerini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti: “Bu projemiz tamamlandığında kilometrelerce uzunluktaki bir kültür ve tarih aksını, yeşil koridoru Ankaralılarla buluşturmuş olacağız. Bununla da yetinmedik. Yeşil Ankara’ya değer katacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi’nden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz.” Millet bahçelerinin yapımının hızla devam ettiğini aktaran Kurum, Ankara’da büyüklüğü 3 milyon metrekareyi aşan 17 millet bahçesi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Ortak istikbal vurgusu

Kurum, Ankara’nın dönüşüm konutlarıyla daha sağlıklı ve güvenli bir şehir olacağının altını çizerek, “Bu şehrimiz Anadolu’nun ortasından yeni dünya düzenine yön veren bir merkezdir. Bizim ortak davamız, bizim ortak istikbalimizdir” ifadelerini kullandı. Milletvekilleri ve belediyelerle başkentte yeni vizyoner hizmetlerin hızlı bir şekilde ortaya konması gerektiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yenileme, koruma ve yaşatma projesi olan Saraçoğlu Projesi’yle Ankara’nın merkezine havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla, özgün mimarimizi koruyarak yaşattığımız yemyeşil bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Saraçoğlu Projesi’ni tamamen çevre ve doğa merkezli bir yaklaşımla ele alıyoruz. Saraçoğlu’nun tarihi dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek muhafaza ediyoruz. Bu süreci de Kültür Varlıkları Kurulu’nun vermiş olduğu onaylarla bilim adamarımızın, hocalarımız, mimarlarımız, mühendislerimizin onayıyla yürütüyoruz. Yine mazisi yarım asrı aşan anıt ağaçlarımızın tamamını gözümüz gibi koruyoruz. Tek bir ağacın bile zarar görmesine izin vermiyoruz. Bütün tescilli yapı ve anıt ağaçlarımızı özenle koruyarak, bu güzel mahallenin yine yeşiliyle, güzelliğiyle Ankara’ya nefes aldıracak bir mahalle olarak kalmasını sağlıyoruz.”

Yolumuzda yürümeye devam ediyoruz

Çevreyi merkeze koydukları Saraçoğlu Projesi’ne karşı çıkanlar olduğuna işaret eden Kurum, “Tabii biz işimizi yapmaya, her gün yeni şeyler söylemeye, güzeli yapmaya devam edeceğiz. İnandığımız yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İnşallah bu ilk ve özel şehircilik örneğini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında aslına uygun bir şekilde yenileyecek, milletimizin hizmetine sunacağız. Tarihimizden aldığımız bu değerli emaneti yine emanetin asıl sahipleri olan gelecek nesillere, yavrularımıza hep birlikte aktaracağız” değerlendirmesinde bulundu.

Farklı yapılardan oluşacak

Saraçoğlu Mahallesi’nin 81 bin metrekare alan üzerinde, bitişik nizamda üretilen farklı tiplerde yapılardan oluşacağına dikkat çeken Kurum, şu bilgileri verdi:

429 Bölüm yenileniyor

“Konutların dışı geniş saçaklar, cumbaya öykünen cephe çıkmalarıyla balkon korkuluklarıyla geleneksel Türk evinin modern bir yorumu olarak tasarlanmış. Bakanlık olarak işe gelenekle moderni harmanlamış bu bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporlarımızı hazırlayarak başladık. Yine projemizin her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulu’nun onayıyla hareket ettik. Üniversite hocalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini ve desteklerini aldık. Bu bölgede toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni projeyle tescilli 44 bloğun tamamını koruyoruz. İçerisinde 120 konut, 92 ticaret, 212 ofis ve otel yapısı olacak şekilde 429 bağımsız bölüm olarak yeniliyoruz. Yapıların karakteristik ve mimari özelliklerine göre alanda 3 ayrı etap belirledik. Tüm etapları eş zamanlı olarak yapacağız. Projemizin ilk etabında, içerisinde 16 dükkân, 124 ofis ve otel olacak şekilde yeniliyoruz. Geniş yeşil açık alanlar ile entegre şekilde tasarladığımız bu etapta, Ankara’ya gelen misafirlerimize doğa ile iç içe bir konaklama imkânı sunuyoruz.

7/24 Aktif yaşam alanı

İkinci etapta, ilk planında görülen eski dere yatağını canlandırıyoruz. Biyolojik gölet olarak Ankara’nın hizmetine sunuyoruz. Tabii bununla yetinmiyoruz. Biyolojik gölet çevresinde yapacağımız rekreasyon, kültür-sanat etkinlik alanlarıyla, şehrin merkezinde 7/24 yaşayan aktif bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Bu etapta 70 dükkân ve 88 ofis olacak şekilde yeniliyoruz.”

En güzel anları biriktirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yeni Saraçoğlu Mahallesi’nde tüm binaların enerji verimli, yalıtımlı, sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Burası, Ankaralıların en güzel anılarını biriktirmeye, yeniden başlayacak. Çocuklarımız güven içinde bisikletlerini sürecek, patenleriyle kayabilecek. Akşamları anne babaları ağaçların altında sohbet ederken onlar, saklambaç oynayacaklar. Ağaçların gölgelediği bu harika mahallemizi yeniden, içine girildiği an, korna seslerinin yerini kuş seslerine bıraktığı bir yaşam alanı haline getireceğiz.”