Başkent Üniversitesi akademik personel alımı yapıyor
Başkent Üniversitesi’nin, ilanla duyurulan akademik birimlerine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; araştırma görevlilerinin atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 8. maddesinin 7. bendinde belirtilen şartlardan birine sahip olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve SINAV TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 05.04.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2023
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Giriş Sınavı Tarihi : 07.04.2023
Sonuç Açıklama : 10.04.2023
Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)
ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve SINAV TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi : 05.04.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 06.04.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 07.04.2023
Sonuç Açıklama : 10.04.2023
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