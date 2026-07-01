Başkent sular altında kaldı! 39 bin kişi evsiz kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gana’nın başkenti Akra’da 28 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu, açıkladı.
Gana’nın başkenti Akra’da günlerdir süren sağanak yağışlar felakete dönüştü.Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, Akra'da 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Mohammed-Mubarak, devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu kaydetti.
Seller nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohammed-Mubarak, 7 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.
Gana Sağlık Hizmetleri, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulundu.