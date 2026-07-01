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Dünya Başkent sular altında kaldı! 39 bin kişi evsiz kaldı
Dünya

Başkent sular altında kaldı! 39 bin kişi evsiz kaldı

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Başkent sular altında kaldı! 39 bin kişi evsiz kaldı

Gana’nın başkenti Akra’da 28 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu, açıkladı.

Gana’nın başkenti Akra’da günlerdir süren sağanak yağışlar felakete dönüştü.Gana İçişleri Bakanı Muntaka Mohammed-Mubarak, Akra'da 28 Haziran'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Mohammed-Mubarak, devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 7 bin 761 hanenin etkilendiğini, 38 bin 802 kişinin yerinden olduğunu kaydetti.

 

Seller nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Mohammed-Mubarak, 7 kişinin de kayıp olduğunu ifade etti.

Gana Sağlık Hizmetleri, sellerin ardından kolera, sıtma ve ishal salgınlarına karşı uyarıda bulundu.

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Yorumlar

Mehmet

Gana'da yaşanan sel felaketi gerçekten üzücü bir haber. İnsanların evlerini, eşyalarını kaybetmesi ve hayatını kaybedenlerin sayısı da kalbimize dokunuyor. Ülkenin yönetimi bu zor zamanlarda halkına destek olmalı, yardıma muhtaç olanlara yardım ulaştırılmasını sağlamalıdır. Bu tür afetlerde insan dayanışması çok önemlidir.
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