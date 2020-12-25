Başkent 1 santimetre kara teslim oldu

Hasan Eğrigöz Ankara

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 1 santimetre kalınlığa erişen karda araçlar, yollara tuzlama yapılmadığı için ilerlemekte zorluk yaşadı. Kimi araçlar yolda kalırken, maddi hasar yaratan kazalar da meydana geldi. 1 santimetrelik kar karşısında önlem almayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlar ise tepkili.

Vatandaş cezalandırılıyor

Konuya ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef 1 santimetre kara bile hazırlıksız yakalandı. araçlar kayıyor, kazalar yaşanıyor, maddi zarar oluşuyor. İnsanların can güvenliği tehlikede. Allah korusun 30, 50 santimetre kar yağsaydı Ankara ne hale gelirdi? Gerçekten bir Ankaralı vatandaş olarak üzülüyorum. Ankara’nın ana caddelerinde bile tuzlama yok. Zaten ara sokaklar, mahalleler hak getire. Öyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Hadi vizyon, büyük projeleri geçtik. Ankara’yı yarınlara taşıyacak bir tane bile projesi yok Mansur Bey’in ama vatandaşın can güvenliğine de mi dikkat edilmez, mal güvenliğine de mi dikkat edilmez. Mansur Bey sosyal medyadan belediyecilik yapıyor, yardım kampanyası yapıyor ama gerçekte hiçbir çalışma yok. Ankara için üzülüyoruz. Ankaralı vatandaşlara ceza veriliyor. Öyle bir yönetim anlayışı olamaz. Bize de çok çok şikayet geldi bu konuda. Özellikle mahallelerde, yüksek, tepesi olan yerlerde insanlar yolda kaldılar. Mansur Bey’in belediyeciliği işte bu kadar.”

Sonradan tuzlama yapıldı

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı karşısında önlem almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen saatlerde tuzlama çalışması yapsa da erken saatlerde işe gitmek üzere evinden çıkan Ankaralı vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.