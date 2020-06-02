  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BAŞKEM Mağazası’nda satışlar yeniden başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan alışveriş merkezleri dolayısıyla faaliyetlerini durduran Başiskele Kadın El Emeği Mağazası yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:55:54 -
BAŞKEM Mağazası’nda satışlar yeniden başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan alışveriş merkezleri dolayısıyla faaliyetlerini durduran Başiskele Kadın El Emeği Mağazası yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.


Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde yer alan ve Başiskeleli kadınların aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir alışveriş merkezinde hizmete açılan BAŞKEM Mağazası korona virüs salgını sonrası normalleşme takvimi çerçevesinde satışlara tekrar başladı. Normalleşme sürecinde uzun bir aradan sonra ilk satışlarını gerçekleştiren BAŞKEM Mağazası’nda ilçede yaşayan özellikle ev hanımlarının ürettiği aksesuarlar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takılar, resimler, tezhip ve hatlar, minyatür ve çiniler, ebrular, ahşap ürünler, cam objeler, süsler, el işlemeleri, el yapımı oyuncaklar gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı