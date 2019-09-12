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Başkasının yerine geçip kargodan dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Adana polisi kargo şirketlerinin sistemine girerek internet üzerinden sipariş veren şahıslarını kimlik bilgilerini çalarak geçici kimlik belgesi çıkartıp vatandaşların siparişlerini alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 1’i kadın 5 zanlıyı gözaltına aldı.

12 Eylül 2019 Perşembe 07:55
Başkasının yerine geçip kargodan dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Adana polisi kargo şirketlerinin sistemine girerek internet üzerinden sipariş veren şahıslarını kimlik bilgilerini çalarak geçici kimlik belgesi çıkartıp vatandaşların siparişlerini alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 1’i kadın 5 zanlıyı gözaltına aldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine vatandaşlardan gelen "internet üzerinden sipariş ettiğim telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyonu benim adıma düzenlenmiş geçici kimlik bilgisi gösteren başka şahıslara verilmiş" diye gelen şikayetler üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında şikayetleri değerlendirmeye alan polis ekipleri şikayetlerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Adana polisi, Adana ve İzmir’de 1’i kadın 6 kişinin şebeke kurarak kargo şirketlerinin sistemine girdiğini ve burada internet üzerinden sipariş veren şahısları gördüklerini tespit etti. Ayrıca polis şahısların, vatandaş telefon, bilgisayar, ziynet eşyası ve televizyon siparişi verdiğinde harekete geçtiğini, hemen siparişi veren şahsın sistemden kimlik bilgilerini çalıp geçici kimlik bilgisi çıkartarak kargo şubesine giderek kargoyu aldığını saptadı. Zanlıların kargoyu aldıktan sonrada çaldıkları ürünleri kendi kurdukları internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.


"Parasını alıp ürünü göndermediler"


Zanlıların kendi kurdukları internet sitesi üzerinden satış yaparken de dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Zanlıların internet üzerinden dolandırarak aldıkları ürünleri satışa çıkardıklarında vatandaşın, ürünü almak isteyince kredi kartından parayı çekip bazı ürünleri vatandaşlara göndermedikleri belirlendi. Zanlıların bu yöntemli 9 kişinin yaklaşık 100 bin lira değerindeki ürününü aldıkları ve sattıkları saptandı. Ayrıca zanlıların kurdukları internet sitesinde bitcoin isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, siteye üye olanlarında kimlik bilgilerini ele geçirip bu şahısları da dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini para karşılığı sattıkları ileri sürüldü.


Polis yaptığı bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti Adana ve İzmir’de operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 1’i kadın 5 zanlı gözaltına alınırken 1 zanlının gözaltına alınma çalışması devam ediyor. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 07:55
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