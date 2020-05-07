Başkan Zorluoğlu ve TESOB Başkanı Kara bir araya geldi, projelerle ilgili istişarede bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara’yı ziyaret etti. Görüşmede yürütülen projeler hakkında Başkan Kara’yı bilgilendiren Zorluoğlu, TESOB’un yürüttüğü çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TESOB Başkanı Metin Kara’ya kadınlar pazarı, Moloz Camii ve çevresindeki rekreasyon çalışmaları, meydan cephe sağlıklaştırma projesi başta olmak üzere yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi verdi ve görüş alışverişinde bulundu. Zorluoğlu ve Kara, gündemdeki diğer konularla ilgili de istişarede bulundu.

TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Kentimizin gündemindeki önemli konularla ilgili başkanımızla fikirlerimizi paylaştık. TESOB ve Trabzon Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak korona virüs salgını süresince yaptığımız çalışmalarımızı anlattık. Verimli bir görüşme oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızla ortak çalışmalarımızı sürdürme konusunda da mutabakata vardık” dedi.