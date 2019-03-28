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Başkan Zolan seçim çalışmasına Çardak’da de devam etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt’un İnceler Mahallesi ile Çardak’ta düzenlenen mitinglerde sevinçle karşılandı.

28 Mart 2019 Perşembe 18:05
Başkan Zolan seçim çalışmasına Çardak’da de devam etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt’un İnceler Mahallesi ile Çardak’ta düzenlenen mitinglerde sevinçle karşılandı.


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, seçim çalışmaları kapsamında Bozkurt’un İnceler Mahallesi ile Çardak ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Vatandaşların coşkuyla karşıladığı Başkan Osman Zolan, bugüne kadar yaptıkları ve yeni dönemde yapacakları proje ve hizmetleri anlattı. İnceler’de başladıkları sosyal tesisin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, "Biz 5 yıl önce İnceler’e geldiğimizde ’Bu güzelliklerin üzerine güzellikler koymaya geliyoruz’ dedik. Tüm taleplerinizi yerine getirme noktasına gece gündüz çalıştık. Büyükşehir Belediyesi olarak her dertle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bizim duruşumuz, yürüyüşümüz belli. Allah’ım mahcup etmesin bizleri. Sizlerin bize güvenini çok şükür boşa çıkarmadık" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:05
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